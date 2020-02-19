Аленичев: Тедеско и спартаковский футбол? О чём вы говорите!

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о победе столичного клуба на предсезонном турнире в Катаре.

«В прошлом году ведь тоже выиграли, и чем закончилось? А сейчас какие задачи? Вряд ли попадём в шестерку, речь идёт только о Кубке страны. Ожидания от Тедеско? Сложно сказать, он только пришёл. Сложно адаптироваться, когда ты приходишь в процессе чемпионата. Сейчас он прошёл полную предсезонную подготовку. Я видел не все товарищеские матчи.

Похоже ли это на спартаковский футбол? Нет, конечно. О чём вы говорите! Прессинг есть сейчас у всех, а игра «Спартака» в первую очередь с чем связана? С культурой паса. Вот этого недостаточно было. Выводы рано делать, пройдёт три-четыре официальные игры, тогда уже можно будет о чём-то говорить», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.