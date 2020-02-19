Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ, предыдущий рекорд был у Тедеско
Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он стал самым молодым тренером в истории плей-офф турнира в возрасте 32 лет 211 дней.
В эти минуты в Лондоне проходит первый матч 1/8 финала «Тоттенхэм Хотспур» — «РБ Лейпциг». «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
Предыдущий рекорд принадлежал нынешнему главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско. В сезоне-2018/2019 «Шальке-04» под его руководством провёл матчи 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Тогда Тедеско было 33 года 161 день.
«РБ Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. В соперниках у «РБ Лейпциг» на групповом этапе турнира был «Зенит».
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