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Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ, предыдущий рекорд был у Тедеско

Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ, предыдущий рекорд был у Тедеско
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он стал самым молодым тренером в истории плей-офф турнира в возрасте 32 лет 211 дней.

В эти минуты в Лондоне проходит первый матч 1/8 финала «Тоттенхэм Хотспур» — «РБ Лейпциг». «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Предыдущий рекорд принадлежал нынешнему главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско. В сезоне-2018/2019 «Шальке-04» под его руководством провёл матчи 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Тогда Тедеско было 33 года 161 день.

«РБ Лейпциг» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. В соперниках у «РБ Лейпциг» на групповом этапе турнира был «Зенит».

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