Холанд: хотел сказать Роналду, что стал футболистом из-за него

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1) рассказал, кто вдохновил его на занятие футболом. Напомним, норвежский форвард стал автором дубля в этой встрече.



«Я хотел встретиться с Криштиану Роналду и сказать ему, что я стал футболистом из-за него. Он всегда был примером для меня», — приводит слова Холанда Record.



19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В дортмундскую «Боруссию» форвард перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера норвежского форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года. На его счету 10 голов и 1 результативная передача в 7 матчах Лиги чемпионов.

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