Холанд: хотел сказать Роналду, что стал футболистом из-за него

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1) рассказал, кто вдохновил его на занятие футболом. Напомним, норвежский форвард стал автором дубля в этой встрече.
«Я хотел встретиться с Криштиану Роналду и сказать ему, что я стал футболистом из-за него. Он всегда был примером для меня», — приводит слова Холанда Record.
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В дортмундскую «Боруссию» форвард перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера норвежского форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года. На его счету 10 голов и 1 результативная передача в 7 матчах Лиги чемпионов.
- 19 февраля 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:40
-
23:32
-
23:09
-
22:43
-
22:34
-
22:16
-
22:08
-
22:05
-
21:51
-
21:45
-
21:41
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00
-
20:45
-
20:33
-
20:31
-
20:23
-
20:18
-
20:03
-
19:49
-
19:46
-
19:45
-
19:30
-
19:21
-
19:13
-
19:04