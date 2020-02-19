Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Холанд: хотел сказать Роналду, что стал футболистом из-за него

Холанд: хотел сказать Роналду, что стал футболистом из-за него
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1) рассказал, кто вдохновил его на занятие футболом. Напомним, норвежский форвард стал автором дубля в этой встрече.

«Я хотел встретиться с Криштиану Роналду и сказать ему, что я стал футболистом из-за него. Он всегда был примером для меня», — приводит слова Холанда Record.

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В дортмундскую «Боруссию» форвард перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера норвежского форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года. На его счету 10 голов и 1 результативная передача в 7 матчах Лиги чемпионов.

Сульшер: обычно не даю оценку футболистам из других команд, но я восхищён игрой Холанда
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020