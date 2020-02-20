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Черышев – о поражении в матче с «Аталантой»: в родных стенах мы выйдем биться как львы

Черышев – о поражении в матче с «Аталантой»: в родных стенах мы выйдем биться как львы
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой». Поединок состоялся в Милане, и завершился со счётом 4:1 в пользу номинальных хозяев. Единственный гол за «Валенсию» забил Черышев, отличившись спустя 2 минуты после выхода на замену.

«Считаю, обе команды создали много моментов. Да, «Аталанта» часто угрожала нашим воротам, забила много голов, и этого нельзя было допускать. Нужно извлечь уроки. Мы тоже могли забить неоднократно, но не реализовывали свои моменты. Борьба не закончилась, и ещё будет шанс на реванш. Сначала сосредоточимся на чемпионате, а потом будем думать об ответной игре.

Нельзя столько пропускать — вот о чём нужно думать, над чем нужно работать. Что касается обилия травм, все игроки, выходящие на поле, достойны этого права. Нельзя думать о потерях. Нужно быть более сосредоточенными, сплотиться, не упускать голевые моменты.

Ещё ничего не решено. В родных стенах мы выйдем биться как львы. Мы, футболисты, живём для таких вечеров, и нужно верить в себя. С нами будут болельщики, и мы будем биться, чтобы переломить ситуацию», — сказал Черышев в эфире Movistar+

Гол Черышева не спас «Валенсию» от крупного поражения в матче с «Аталантой»
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