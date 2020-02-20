Казарцев о скандальной игре «Краснодар»—ЦСКА: внутри всё пылало, достойно отработали матч

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал свою работу в матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1). После матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и президент клуба Евгений Гинер резко раскритиковали судейство.

«Каким бы резонансным он ни получился, для меня это самый знаковый матч, подобного которому по афише у меня не было. Когда получил назначение, внутри всё пылало. Причём буквально за три дня до этого был юбилей — 40 лет — а тут такая игра, своеобразный подарок. Ехал туда с уверенностью, что всё будет хорошо и реально получим удовольствие. Считаю, достойно отработали. Как бы ни клеймили меня болельщики ЦСКА, у «Краснодара» тоже был ряд моментов, которыми они могли быть недовольны.

Рука Ари? На матче был VAR, и это накладывало свои нюансы по работе судьи в поле. Возможно, рука была, но потом случился эпизод с назначением пенальти. То есть, если я сомневаюсь, не могу просто взять и сорвать, возможно, голевую атаку. Я не уверен, что Ари играл рукой. Да, у него такая тактика, он всё время держит руки около ног и в полуприсяде пытается сыграть бедром. Посмотрев все повторы после матча в VAR-комнате, уверен, что там было бедро, после чего мяч отскочил в живот», — сказал Казарцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.