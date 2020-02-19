Казарцев: Якунчиков был с чёрным лицом после разговора с руководством ЦСКА

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал уход с поста начальника ЦСКА Сергея Якунчикова. Об уходе Якунчикова было объявлено после матча ЦСКА с «Краснодаром», который судил Казарцев.
«Общались с ним после матча, и он реально был с чёрным лицом после разговора с руководством. У него скоро юбилей, с удовольствием позвоню ему и поздравлю. Человек уважаемый. Был на своём месте и отдавал футболу всего себя. Из-за чего его уволили? Из-за того, что их как-то судят не так?
В каждой команде есть начальник или другой человек, который встречает нас в аэропорту перед матчем. Он привозит нас в отель, организовывает ужин и обед в день матча. И что, если в одном клубе мне налили компот, а в другом — кока-колу, у меня к ним должно быть разное отношение? Бред. Есть люди, которые в клубах работают очень много времени. Например, в «Оренбурге» работает Игорь Яковлевич Шабля — визитная карточка команды. Если Казарцев отработает плохо, ему теперь тоже предъявлять за плохую работу с судьями?
В «Ростове» Михаил Степанович Сипенко уже не начальник команды, но тоже известное судьям лицо. Такие люди есть в каждом клубе, но из-за этого никаких симпатий к ним не появляется.
Сухина? У него своя работа, у нас — своя. Дорожу тем, чего достиг, а если начинаешь думать категориями, кто у тебя знакомый… Противопоставить этим разговорам мы можем только качественную работу, а ходить и говорить всем, что они заблуждаются, — не наша задача», — сказал Казарцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
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