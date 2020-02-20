«Барселона» объявила о трансфере Брайтвайта из «Леганеса»

Нападающий «Леганеса» Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщается в официальном «твиттере» каталонского клуба.

Трансфер игрока обошёлся испанцам в € 18 млн. Именно такая сумма прописана в качестве отступных 28-летнего футболиста в контракте с «Леганесом».

Ранее руководство Ла Лиги разрешило «Барселоне» дозаявить одного игрока вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, которые пропустят от четырёх до шести месяцев и не сыграют до конца сезона. В правилах Примеры прописаны подобные случаи, при которых клубам разрешают дозаявить игроков.



В текущем сезоне Брайтвайт забил 6 мячей в 24 матчах за «Леганес». Он выступает за испанский клуб с января 2019 года, в «Леганес» футболист перебрался из «Мидлсбро».