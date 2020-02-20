Гендиректор «Леганеса»: «Барселона» причинила нам огромный и серьёзный ущерб

Генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега выступил с заявлением относительно трансфера нападающего Мартина Брайтвайта в «Барселону». Сине-гранатовые заполучили игрока, заплатив отступные в размере € 18 млн.
«Мы считаем, что существует несправедливое правило, которым и воспользовалась «Барселона». Пострадавшая сторона — «Леганес». Нам сообщили о намерении приобрести игрока в понедельник. Единственным вариантом была активация опции выкупа. Мы не можем ничего с этим поделать, поскольку «Барселона» всё сделала по правилам.
Хотим, чтобы нас услышали. Нам причинили огромный и серьёзный ущерб. Не можем принять то, что клуб, футболист которого получил травму и выбыл на длительный срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счёт другого клуба», — приводит слова Ортеги Marca.
Напомним, «Барселоне» разрешили приобрести форварда после закрытия зимнего трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
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