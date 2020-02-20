Кака: Гвардиола или Клопп? Прямо сейчас — Клопп
Бывший футболист «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака рассказал, под чьим руководством он бы предпочёл играть — Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити») или Юргена Клоппа («Ливерпуль»).
«Прямо сейчас, в этом году? Клопп. Эти ребята так хороши, я их большой поклонник. Прошлый сезон был невероятным для Пепа. «Как мне снова мотивировать свою команду? Что я могу сделать?» И затем Юрген выигрывает Лигу чемпионов и оставляет за собой начало этого розыгрыша Премьер-лиги. Наблюдать за работой этих парней — потрясающе», — цитирует Кака Sport Bible.
После 26 туров «Ливерпуль», набрав 76 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» располагается строчкой ниже, отставая на 22 очка.
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