Экс-игрок ЦСКА Тошич близок к переходу в «Кайрат»

32-летний сербский экс-полузащитник московского ЦСКА, ныне выступающий за «Партизан», Зоран Тошич близок к переходу в казахстанский клуб «Кайрат», сообщает Telegraf.

По информации источника, осталось уладить некоторые формальности с документами в федерации футбола Казахстана, для того, чтобы трансфер был полностью завершён. Это означает, что Тошич успеет принять участие ещё, как минимум, в трёх матчах: с «Бачкой», «Пролетером» и в Вечном дерби с «Црвеной Звездой».

Ранее Зоран начал переговоры с «Партизаном» о продлении контракта, который истекает летом, но довольно быстро стороны свернули диалог, не найдя общий язык. Казахстанский клуб пристально следил за этой ситуацией, «Кайрат» связался с Зораном в начале текущей недели. Изначально президент клуба лично приглашал серба в свой клуб, после чего в Белград отправился спортивный директор казахстанцев, чтобы убедить Тошича принять предложение.

«Кайрат» предложил Тошичу двухлетний контракт, по которому он заработает больше, чем при действующем соглашении с «Партизаном». Стоит отметить, что почти в то же время, что и «Кайрат», Зорану направил предложение клуб из Китая, который был готов предложить ещё более выгодные финансовые условия. Однако 32-летний серб даже не стал рассматривать предложение из-за нестабильной ситуации в здравоохранении Китая.

Тошич защищал цвета ЦСКА с 2010 по 2017 год. За это время хавбек завоевал с «армейцами» три титула чемпиона России, а также два Кубка и Суперкубка страны. В составе московского клуба серб в 241 матче забил 47 мячей.