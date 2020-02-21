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Новичок «Тоттенхэма» Бергвейн может быть лишён водительских прав

Новичок «Тоттенхэма» Бергвейн может быть лишён водительских прав
Футбол / Англия 0

20 ноября в Нидерландах состоялось первое судебное заседание по делу полузащитника «Тоттенхэма» Стивена Бергвейна, пойманного на серьёзном превышении скорости на одной из дорог неподалёку от Эйндховена. Ни сам игрок, ни его адвокат на заседание на явились, сообщает Voetbalprimeur.

Пока рассмотрение дела Бергвейна отложено, но неявка на суд может стать серьёзным аргументом для самого строгого наказания — лишения водительских прав. 9 августа, ещё будучи игроком ПСВ, двигался на своём автомобиле со скоростью 146 км/ч, в то время как максимальная скорость на дороге, по которой ехал Бергвейн, составляет 70 км/ч. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна.

22-летний Стивен Бергвейн перешёл в «Тоттенхэм» из ПСВ 29 января 2020 года. В дебютной игре АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0) отметился забитым мячом.

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