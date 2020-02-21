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Яровинский: был вариант остаться в «Витессе» без Слуцкого, но я посчитал это неэтичным

Яровинский: был вариант остаться в «Витессе» без Слуцкого, но я посчитал это неэтичным
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о возвращении Леонида Слуцкого в Россию после работы в Европе.

«Мы со Слуцким не завершили свою миссию? Леонида Викторовича лучше спросить об этом лично, потому что наши мнения могут не совпадать, но я в целом согласен: миссия не совсем выполнена. Хотелось доработать до лета, до конца контракта. Потом планировал вернуться в Россию. Сейчас, с новой работой, чувство недосказанности ушло, но в декабре хотелось завершить сезон.

Не было ли варианта остаться в «Витессе» до лета без Слуцкого? Был. Но я посчитал это неэтичным. Считаю, если уходит главный тренер, помощники должны уйти с ним, поэтому мы с Васей и Лёшей (Березуцкими. – Прим. «Чемпионата») сразу приняли такое решение. Хотя вариант не просто был, в «Витессе» на нём настаивали», — рассказал Яровинский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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