«Реал» видит в Эдегоре замену Модричу

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Реал Сосьедад», может заменить хавбека команды Луку Модрича в случае его ухода из клуба, сообщает Marca.

Контракт Модрича с «Реалом» действует до лета 2021 года, но есть мнения, что хавбек сборной Хорватии покинет команду уже в конце текущего сезона. По информации источника, в клубе не будут покупать игрока на замену Модричу и видят в норвежском полузащитнике преемника футболиста. Хоть и аренда игрока в «Реале Сосьедад» рассчитана на два года, мадридский клуб рассматривает возможность досрочного возвращения Эдегора.

Мартин Эдегор принял участие в 20 матчах чемпионата Испании в текущем сезоне. 21-летний полузащитник забил четыре мяча и стал автором пяти результативных передач.