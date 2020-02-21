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РФС организует фестиваль «Наши парни» с участием игроков сборной России перед Евро-2020

РФС организует фестиваль «Наши парни» с участием игроков сборной России перед Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Председатель комитета по маркетингу РФС Денис Соловьёв рассказал о создании и реализации плана по привлечению медийных лиц для популяризации новой культуры боления на трибунах.

В преддверии чемпионата Европы 2020 года РФС совместно с правительствами субъектов РФ реализует программу «Наши парни» по популяризации футбола в медиапространстве и городской среде. Фестиваль с участием игроков сборной России состоится 8 июня.

«Одним из ключевых направлений работы комитета в настоящий момент является систематизация и централизация коммерческих активов РФС, а также повышение бизнес-отдачи от контрактов с действующими партнёрами. Особое внимание мы уделяем имиджевой кампании по поддержке нашей национальной сборной на Евро-2020», — цитирует Соловьёва официальный сайт РФС.

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