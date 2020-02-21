Бабель объяснил издевательскую пародию на игрока «Хетафе»

Нападающий «Аякса» Райан Бабель прокомментировал своё поведение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Хетафе» (0:2).
В начале второго тайма форвард решил спародировать оппонента Аллана-Ромео Ньома, который отлетел от него на несколько метров после борьбы за мяч и изобразил серьёзную боль. Райан повалился на газон, а когда игрок испанской команды встал на ноги и захромал к бровке, нидерландец подошёл к нему и изобразил его походку.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата»
«Не знаю, повторю ли я подобное когда-либо вновь. Это произошло в разгар момента. Тот парень меня сильно раздражал. «Хетафе» меня не впечатлил. Думаю, я получил жёлтую карточку потому, что оппонент сильно всё приукрасил. В некоторых отрезках матча мы играли здорово, но этого было недостаточно. Нам предстоит многое проанализовать. Надеюсь, мы сможем исправиться перед своими болельщиками. На следующей неделе мы сыграем лучше, к тому же там будет другой судья», — цитирует Бабеля Daily Star.
- 21 февраля 2020
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