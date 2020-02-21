ЦСКА разгромил швейцарскую команду «Рапперсвиль-Йона»

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче со швейцарской командой «Рапперсвиль-Йона». Итоговый счёт – 3:0.



«Армейцы» вышли вперёд уже на 17-й минуте встречи усилиями защитника Игоря Дивеева. Преимущество российской команды удвоил полузащитник Константин Марадишвили, поразивший ворота соперника на 76-й минуте. Последний гол был забит на 88-й минуте. Его автором стал защитник Седрик Гогуа.



ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35). 29 февраля «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 14:00 мск.