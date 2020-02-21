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ЦСКА разгромил швейцарскую команду «Рапперсвиль-Йона»

ЦСКА разгромил швейцарскую команду «Рапперсвиль-Йона»
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА одержал победу в товарищеском матче со швейцарской командой «Рапперсвиль-Йона». Итоговый счёт – 3:0.

«Армейцы» вышли вперёд уже на 17-й минуте встречи усилиями защитника Игоря Дивеева. Преимущество российской команды удвоил полузащитник Константин Марадишвили, поразивший ворота соперника на 76-й минуте. Последний гол был забит на 88-й минуте. Его автором стал защитник Седрик Гогуа.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35). 29 февраля «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Матч пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало — в 14:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 февраля 2020, пятница. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 0
Рапперсвиль-Йона
Рапперсвиль, Швейцария
1:0 Дивеев – 17'   2:0 Марадишвили – 76'   3:0 Гогуа – 88'
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