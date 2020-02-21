«Рубин» не планирует расторгать контракт с Тарасовым из-за перелома ноги

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов выразил поддержку полузащитнику Дмитрию Тарасову, который сегодня, 21 февраля, получил закрытый перелом малоберцовой кости на тренировке в Турции.
«К сожалению, сегодня Дима получил травму. Дима быстро набрал форму после длительного перерыва, и мы очень рассчитывали на него на остаток сезона. Это футбол, контактный мужской вид спорта, такое случается.
Теперь наша задача — всесторонне поддержать игрока в этот непростой момент, обеспечить всем необходимым для операции, реабилитации.
О расторжении контракта, конечно, речи не идёт. Дима — игрок «Рубина», часть нашей семьи. Ждём Диму в футболе, уверены, он быстро восстановится и наберёт форму», — приводит слова Сайманова пресс-служба «Рубина».
- 21 февраля 2020
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