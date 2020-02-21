Подписал контракт и через три дня сломал ногу. Как же не везёт Тарасову!

На сегодняшней тренировке казанского «Рубина» новичок команды Дмитрий Тарасов получил травму. Есть вероятность, что Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный период. И это лишь одна из немногих неудач, которые преследуют его в течение всего последнего года.

Тарасов и травмы

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Уфу». Дмитрий Тарасов вышел на поле на 17-й минуте вместо травмированного Соломона Кверквелии. Но через 12 минут сам получил повреждение. Поначалу казалось, что серьёзной травмы удалось избежать и Дмитрий должен был вернуться в строй к первому летнему сбору своей команды. На деле всё оказалось куда серьёзнее.



«В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что всё обойдётся реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно! Два месяца — и я буду в полном порядке! Знало не так много людей, но заранее спасибо всем за поддержку», — писал он тогда в соцсетях.



Контракт с «Локомотивом» у Дмитрия заканчивался летом 2019, и клуб не стал продлевать соглашение с футболистом. Но этим история его расставания с «Локо» не закончилась.

Тарасова и «Локомотив»

Недопонимания между клубом и будущим начались сразу же после операции, которую руководство его бывшей команды оплатить отказалось. Вот как объяснил это генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.



«О том, что он покинет наш клуб, сообщил ему я. Он был в это время в отпуске. Потом он попросил лечение в клинике, где оперировался Боря Ротенберг. Дима подумал, что ответ клубного врача со словом «хорошо» на его СМС о том, что он будет оперироваться, — это согласование с медицинским штабом. Мы так не считаем. Поэтому он оперировался за свои деньги», — рассказывал Кикнадзе «Чемпионату».



Футболист и клуб так и не нашли компромисс, дело дошло до РФС. Игрок требовал взыскать с клуба 12 тыс. евро. Правда оказалась за игроком, он выиграл дело. Летом Дмитрий Тарасов так и не нашёл себе новый клуб и занимался индивидуально.Осенью прошлого года тренировался с «Динамо».

Тарасов и соцсети

Помимо спора с «Локомотивом» Тарасов за это время попадал и в другие неприятные истории. В ноябре прошлого года Тарасов заявил, что пока женщина не беременна, она может получить небольшого леща, объяснив это тем, что «есть красная зона, в которую женщина не должна заходить».



Слова футболиста вызвали общественный резонанс, и Тарасову пришлось объясняться:



«Уже в курсе происходящей травли в Сети, основанной на выгодно вырванном журналистами из контекста видео. Я не имею никакого отношения к насилию и никогда в жизни и мысли такой не было. Я воспитывался в семье, где это было исключено».



А уже в январе этого года после проигрыша нашей молодёжной сборной по хоккею Дмитрий Тарасов по ошибке поздравил хоккеистов с победой. Проблема в том, что он смотрел не тот матч. По словам футболиста, данный пост он написал на спор: «Этот неловкий момент, когда проиграл в «элиас» и одно из условий семьи было выложить старую игру России с Канадой в сториз и поздравить с победой».



Последний скандальный инцидент с Дмитрием произошёл чуть больше недели назад: Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус». Общественность снова начал осуждать футболиста, и в этом раз ему даже пришлось попросить прощения.



«Я бы хотел извиниться перед всеми, кого моя шутка могла задеть или обидеть. Признаю, что она была не совсем удачной, с учётом обстановки во всём мире и ситуации вокруг этого вируса», — сказал Тарасов «Чемпионату».

Тарасов и «Рубин»

В январе стало известно, что Дмитрий Тарасов отправится на первый тренировочный сбор вместе с казанским «Рубином». Футболистом остался доволен тренерский штаб во главе с Леонидом Слуцким, и Тарасова взяли на следующие сборы.

18 февраля «Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с футболистом до конца нынешнего сезона. Сам Тарасов назвал переход в «Рубин» шансом вернуться в большой футбол:



«У меня были и другие варианты, но перед Новым годом состоялся звонок из «Рубина», предложили приехать на сбор, так называемый просмотр. Всё-таки переживали, что у меня травма, не знали, в какой я форме. Хотели посмотреть на состояние моего здоровья. Я отнёсся к этому абсолютно нормально, понимаю руководство, тренера, который не знал, в какой я форме. Но я очень много работал и индивидуально, и с тренером, пока не было команды. Поэтому воспринял это приглашение с большой радостью. Для меня это был определённый вызов».



На сегодняшней тренировке Дмитрий Тарасов получил болезненный удар. Как сообщалось ранее, повреждение похоже на перелом ноги. Клуб диагноз пока не подтвердил и попросил дождаться обследования. Но по его итогам всё оказалось ещё серьёзнее.