Филимонов оценил шансы Смолова закрепиться в чемпионате Испании

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнением о перспективах российского нападающего Фёдора Смолова в Испании. Ранее Смолов на правах аренды перешёл из московского «Локомотива» в «Сельту». Аренда рассчитана до конца сезона. Дебютный гол в Примере Смолов забил в матче 24-го тура с мадридским «Реалом» (2:2).
«Возможность Смолова закрепиться в чемпионате Испании? Если он будет прогрессировать и совершенствоваться, то почему нет? У нас есть талантливые футболисты, желаю им развиваться и совершенствоваться.
Насчёт его возраста – это какое-то предубеждение, что возраст как-то влияет. Мы говорили, что Артём Дзюба может уехать, Фёдор Смолов тем более», — передаёт слова Филимонова корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 21 февраля 2020
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