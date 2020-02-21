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Смолов вызван на матч «Сельты» с «Леганесом»

Смолов вызван на матч «Сельты» с «Леганесом»
Футбол / Испания 0

«Сельта» на своём официальном сайте огласила список футболистов, которые будут готовиться к матчу 25-го тура испанской Примеры с «Леганесом». Встреча пройдёт завтра, 22 февраля, на стадионе «Балаидос» в Виго, начало — в 15:00 мск.

На матч был вызван российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, в предыдущем туре забивший на выезде мадридскому «Реалу» (2:2).

Полный список:

вратари — Серхио Альварес, Рубен, Иван Вильяр;

защитники — Уго Мальо, Нестор Араухо, Лукас Оласа, Джозеф Айду, Джейсон Мурильо;

полузащитники — Денис Суарес, Окай Йокушлу, Франсиско Пейнадо, Рафинья Алькантара, Филип Брадарич, Брайс Мендес, Папе Диоп;

нападающие — Фёдор Смолов, Яго Аспас, Пионе Систо, Габриэль Фернандес, Сантьяго Лоренсо.

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