Плетикоса: надеюсь, «Спартак» и «Ростов» будут бороться за чемпионство

Бывший вратарь московского «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса дал комментарий после матча Кубка Легенд с командой Нидерландов. 41-летний хорват помог сборной звёзд одержать победу со счётом 12:3.
«Я всегда рад вернуться в Москву. Считаю Россию своей второй страной. Москва с каждым годом становится всё прекраснее и прекраснее.
Чувствую огромное уважение со стороны болельщиков «Спартака» и «Ростова» и отдаю им то же самое. Надеюсь, что завтра и послезавтра придёт ещё больше людей посмотреть за нашей командой.
Конечно, я слежу за «Спартаком» и «Ростовом», болею за них и надеюсь, что они будут бороться за чемпионство. На «Спартак» даже в такой ситуации надеюсь, в футболе может всё произойти.
Что касается Тедеско, то каждому тренеру нужно время, они любят это говорить. Надеюсь, что «Спартак» вместе с ним хорошо провёл предсезонку. Картина его работы уже будет видна в первых матчах с «Динамо» и ЦСКА.
Кто будет фаворитом в дерби? Конечно, «Спартак». А вообще дерби это особый матч, мы тоже не были фаворитами в том матче, когда выиграли спустя восемь лет. «Атлетико» не был фаворитом в матче против «Ливерпуля». Надеемся и верим, что «Спартак» выиграет», — передаёт слова Плетикосы корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 21 февраля 2020
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