Олич: нас ещё много лет будет удивлять игра Холанда

Бывший форвард ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич поделился мнением о нынешнем сезоне в Бундеслиге, а также признался, что его удивила игра новичка дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Что касается лидерства «Баварии», месяц назад все думали, что они не возьмут чемпионство. Но игроки набрали хорошую форму, и теперь они главные фавориты турнира. «РБ Лейпциг» в последних матчах проигрывал аутсайдерам, хотя и показывал хороший футбол. «Боруссия» Дортмунд может побороться за титул, но у команды большие проблемы в обороне, они очень много пропускают.
А Холанд меня удивил. В Австрии и Германии разный уровень игры, но в Дортмунде он забивает так же, как за «Зальцбург». Нас ещё много лет будет удивлять его игра», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
- 21 февраля 2020
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