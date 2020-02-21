Олич: нас ещё много лет будет удивлять игра Холанда

Бывший форвард ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич поделился мнением о нынешнем сезоне в Бундеслиге, а также признался, что его удивила игра новичка дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Что касается лидерства «Баварии», месяц назад все думали, что они не возьмут чемпионство. Но игроки набрали хорошую форму, и теперь они главные фавориты турнира. «РБ Лейпциг» в последних матчах проигрывал аутсайдерам, хотя и показывал хороший футбол. «Боруссия» Дортмунд может побороться за титул, но у команды большие проблемы в обороне, они очень много пропускают.

А Холанд меня удивил. В Австрии и Германии разный уровень игры, но в Дортмунде он забивает так же, как за «Зальцбург». Нас ещё много лет будет удивлять его игра», — передаёт слова Олича корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.