Имбула близок к подписанию контракта с «Локомотивом»

Полузащитник «Сток Сити» Ганелли Имбула близок к переходу в московский «Локомотив», сообщает спортивный журналист Николо Скира.
В этом сезоне футболист выступал в Серии А, защищая цвета «Лечче». Итальянский клуб досрочно завершил аренду Имбулы. Хавбек принял участие в четырёх матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Имбулой интересуется «Локомотив». «Сток Сити», судя по всему, готов разорвать контракт с футболистом, чтобы тот перешёл в московский клуб в качестве свободного агента.
Имбула в разные годы выступал за «Генгам», «Марсель», Порту», «Тулузу» и «Райо Вальекано».
«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.
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