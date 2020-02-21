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Имбула близок к подписанию контракта с «Локомотивом»

Имбула близок к подписанию контракта с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сток Сити» Ганелли Имбула близок к переходу в московский «Локомотив», сообщает спортивный журналист Николо Скира.

В этом сезоне футболист выступал в Серии А, защищая цвета «Лечче». Итальянский клуб досрочно завершил аренду Имбулы. Хавбек принял участие в четырёх матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Имбулой интересуется «Локомотив». «Сток Сити», судя по всему, готов разорвать контракт с футболистом, чтобы тот перешёл в московский клуб в качестве свободного агента.

Имбула в разные годы выступал за «Генгам», «Марсель», Порту», «Тулузу» и «Райо Вальекано».

«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.

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