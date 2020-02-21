Левашов: конкуренция с Лодыгиным пойдёт каждому из нас на пользу

Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал переход в российский клуб вратаря Юрия Лодыгина.

«Кардинально ничего не изменилось. У нас сильная вратарская линия, а сейчас она ещё укрепилась. Конкуренция есть, и это пойдёт каждому из нас на пользу», – сказал Левашов клубному телевидению.

Контракт 29-летнего футболиста рассчитан до конца сезона-2019/2020. Лодыгин будет выступать в составе «Арсенала» под 19-м номером.

В 2019 году 29-летний футболист выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантеп». Цвета петербургского «Зенита» россиянин защищал с 2013 по 2019 год. В нынешнем сезоне Юрий принял участие в трёх матчах Кубка Турции и двух встречах турецкой Суперлиги. Вратарь пропустил 10 мячей. В его активе один сухой матч.

Тульский «Арсенал», набрав 25 очков в 19 встречах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Зенит».