«Тамбов» отправил второго игрока за день в аренду в «Актобе»
«Тамбов» объявил о переходе в «Актобе» на правах аренды полузащитника Олега Чернышова. 34-летний футболист подписал новый контракт с российским клубом, после чего отправился в аренду в Казахстан.
«Олег Чернышов продлил контракт с «Тамбовом» до мая 2021 года и на правах аренды переходит в «Актобе». В Казахстане футболист будет выступать до конца текущего года. Желаем удачи и не прощаемся, легенда», — говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».
Ранее «Тамбов» объявил о переходе в «Актобе» на правах аренды форварда Андрея Часовских.
В минувшем сезоне «Актобе» выбыл из элитного дивизиона чемпионата страны. «Тамбов» после 19 туров располагается на 11-м месте в РПЛ. Новичков РПЛ набрал в первой части сезона 21 очко.
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Форвард «Тамбова» Часовских перешёл в «Актобе» на правах аренды
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