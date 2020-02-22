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«Мальорка» сыграла вничью с «Бетисом» и обошла «Сельту» в турнирной таблице Примеры

«Мальорка» сыграла вничью с «Бетисом» и обошла «Сельту» в турнирной таблице Примеры
Футбол / Испания 0

«Бетис» в матче 25-го тура Примеры принимал «Мальорку». Встреча, проходившая на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилась со счётом 3:3.

Гости вышли вперёд на 16-й минуте, благодаря точному удару Хуана Эрнандеса. Уже через три минуты Серхио Каналес реализовал пенальти и восстановил равновесие. Ситуация повторилась в средине тайма: на гол Анте Будемира хозяева ответили реализованным пенальти, с точки забил Набиль Фекир.

В начале второго тайма Хоакин Санчес вывел хозяев вперёд, но на 70-й минуте форвард «Реала» Такэфуса Кубо, выступающий за «Мальорку» на правах аренды, установил окончательный счёт.

«Бетис» с 30 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Мальорка» набрала 22 очка и обошла «Сельту», поднявшись на 17-е место.

Испания - Примера. 25-й тур
21 февраля 2020, пятница. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 3
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Эрнандес – 16'   1:1 Каналес – 19' (пен)   1:2 Будимир – 27'   2:2 Фекир – 35' (пен)   3:2 Хоакин Санчес – 48'   3:3 Кубо – 70'
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