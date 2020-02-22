Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» внёс Гасилина в заявку в РПЛ

«Зенит» внёс Гасилина в заявку в РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» заявил для участия в Российской Премьер-Лиге нападающего Алексея Гасилина, соответствующая информация появилась на сайте лиги.

23-летний форвард будет выступать под 90-м номером.

Воспитанник питерского «Зенита» выступал за такие команды как «Шальке 04», «Зенит-2», пермский «Амкар», португальский «Академика Визеу» и томскую «Томь».

В текущем сезоне ФНЛ за «Томь» он сыграл в 12 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Всего за карьеру Гасилин принял участие в 125 матчах, забил 36 голов и отдал 9 результативных передач. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt.de оценивается в € 550 тыс.

«Зенит» отдаст Капленко в «Оренбург» в аренду до конца сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020