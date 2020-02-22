«Зенит» внёс Гасилина в заявку в РПЛ

«Зенит» заявил для участия в Российской Премьер-Лиге нападающего Алексея Гасилина, соответствующая информация появилась на сайте лиги.

23-летний форвард будет выступать под 90-м номером.

Воспитанник питерского «Зенита» выступал за такие команды как «Шальке 04», «Зенит-2», пермский «Амкар», португальский «Академика Визеу» и томскую «Томь».

В текущем сезоне ФНЛ за «Томь» он сыграл в 12 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Всего за карьеру Гасилин принял участие в 125 матчах, забил 36 голов и отдал 9 результативных передач. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt.de оценивается в € 550 тыс.