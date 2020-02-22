«Зенит» внёс Гасилина в заявку в РПЛ
«Зенит» заявил для участия в Российской Премьер-Лиге нападающего Алексея Гасилина, соответствующая информация появилась на сайте лиги.
23-летний форвард будет выступать под 90-м номером.
Воспитанник питерского «Зенита» выступал за такие команды как «Шальке 04», «Зенит-2», пермский «Амкар», португальский «Академика Визеу» и томскую «Томь».
В текущем сезоне ФНЛ за «Томь» он сыграл в 12 матчах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Всего за карьеру Гасилин принял участие в 125 матчах, забил 36 голов и отдал 9 результативных передач. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt.de оценивается в € 550 тыс.
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