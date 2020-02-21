«Зенит» отдаст Капленко в «Оренбург» в аренду до конца сезона

«Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения о переходе полузащитника Кирилла Капленко на правах аренды до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Капленко дебютировал за основную команду «Зенита» в сентябре 2017 года в матче с «Уфой» (3:0). В том же сезоне футболист выступил в Кубке России в матче с петербургским «Динамо» (2:3) и в игре Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).
В составе «Зенита-2» Капленко провёл 32 матча в Футбольной национальной лиге и стал автором трёх результативных передач.
«Оренбург» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Ильшата Айткулова имеют в активе 19 очков в 18 турах. Следующий матч в чемпионате клуб проведёт в гостях с «Крыльями Советов». Встреча состоится 28 февраля.
- 21 февраля 2020
-
14:04
-
14:03
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:25
-
13:17
-
12:45
-
12:45
-
12:32
-
12:32
-
12:20
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:29
-
11:18
-
10:56
-
10:45
-
10:18
-
10:13
-
09:55
-
09:48
-
09:47
-
09:41
-
09:30
-
08:12
-
07:44
-
07:15
-
06:20
-
05:33
-
04:21
-
03:00