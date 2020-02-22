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Тренер «Леганеса» — о переходе Брайтвайта в «Барселону»: нас просто использовали

Тренер «Леганеса» — о переходе Брайтвайта в «Барселону»: нас просто использовали
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре высказался о переходе нападающего Мартина Брайтвайта в «Барселону». Сине-гранатовые заполучили форварда, заплатив отступные в размере € 18 млн.

«Никогда не приходило в голову, что у нас могут забрать игрока за один день. Была несправедливая сделка, из которой „Барселона“ извлекла выгоду. Думаю, нас просто использовали. Не знаю, что Брайтвайт может дать „Барселоне“. Они знают, зачем пригласили его. Я сказал ему то же самое, что говорю всем уходящим игрокам. Пожелал ему удачи и сказал, что всегда буду ему другом», — приводит слова Агирре AS.

Напомним, «Барселоне» разрешили приобрести форварда после закрытия зимнего трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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