«Барселона» — «Эйбар»: новичок сине-гранатовых Брайтвайт начнёт матч на скамейке запасных
Тренерские штабы «Барселоны» и «Эйбара» определились с составами на матч 25-го тура испанской Примеры. Новичок сине-гранатовых Мартин Брайтвайт, которого клуб выкупил у «Леганеса», начнёт встречу на скамейке запасных.
«Барселона»: тер Штеген, Фирпо, Лангле, Пике, Семеду, Видаль, Артур, Бускетс, Ракитич, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Акьем, Роберто, Юмтити, де Йонг, Брайтвайт, Фати.
«Эйбар»: Дмитрович, Бургос, Техеро, Анхель, Арбилья, Диоп, Эскаланте, Экспозито, Инуи, Орельяна, Энрич.
Запасные: Йоэль, Оливейра, Кристофоро, де Бласис, Леон, Альварес, Кике.
Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 22 февраля, начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Эйбар».
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