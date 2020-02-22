«ПСЖ» проявляет интерес к С. Индзаги и Милинкович-Савичу

Руководство «Пари Сен-Жермен» следит за прогрессом главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги. Парижане рассматривают кандидатуру 43-летнего специалиста как возможную замену нынешнему наставнику команды — Томасу Тухелю, сообщает L’Équipe.

«ПСЖ» проявляет интерес и к двум игрокам «Лацио» — защитнику Адаму Марушичу и хавбеку Сергею Милинкович-Савичу. Предполагается, что французский клуб попытается заполучить футболистов и тренера римлян предстоящим летом.

Марушич в нынешнем сезоне забил 1 мяч в 9 встречах итальянской Серии А. Трансферная стоимость 27-летнего черногорца оценивается в € 7 млн.

Милинкович-Савич в этой кампании записал в актив 5 голов и 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего серба — € 70 млн.

После 24 туров «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание «орлов» от «Ювентуса» составляет всего одно очко.