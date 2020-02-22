«ПСЖ» проявляет интерес к С. Индзаги и Милинкович-Савичу

Руководство «Пари Сен-Жермен» следит за прогрессом главного тренера «Лацио» Симоне Индзаги. Парижане рассматривают кандидатуру 43-летнего специалиста как возможную замену нынешнему наставнику команды — Томасу Тухелю, сообщает L’Équipe.
«ПСЖ» проявляет интерес и к двум игрокам «Лацио» — защитнику Адаму Марушичу и хавбеку Сергею Милинкович-Савичу. Предполагается, что французский клуб попытается заполучить футболистов и тренера римлян предстоящим летом.
Марушич в нынешнем сезоне забил 1 мяч в 9 встречах итальянской Серии А. Трансферная стоимость 27-летнего черногорца оценивается в € 7 млн.
Милинкович-Савич в этой кампании записал в актив 5 голов и 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Трансферная стоимость 24-летнего серба — € 70 млн.
После 24 туров «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание «орлов» от «Ювентуса» составляет всего одно очко.
- 22 февраля 2020
-
18:59
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:32
-
18:24
-
18:15
-
18:01
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:30
-
17:24
-
17:18
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:43
-
16:35
-
16:21
-
16:06
-
15:51
-
15:24
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:32
-
14:20
-
13:59
-
13:54
-
13:54
-
13:23
-
13:12
-
13:01
-
12:48