Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Герта», в которую сватают Тедеско, проиграла «Кёльну» на своём поле со счётом 0:5

«Герта», в которую сватают Тедеско, проиграла «Кёльну» на своём поле со счётом 0:5
Футбол / Германия 0

В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Кёльн». Матч прошёл на арене «Олимпиаштадион» в Берлине, итоговый счёт — 0:5.

Гости вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря точному удару нападающего Джона Кордобы. На 22-й минуте колумбиец оформил дубль. Ещё до свистка на перерыв «Кёльн» довёл счёт до разгромного — на 37-й минуте отличился полузащитник Флориан Кайнц. На 62-й минуте он забил вновь, а спустя 7 минут положение хозяев усугубил форвард Марк Ут.

Ранее сообщалось, что «Герта» заинтересована в услугах главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. В зимнее трансферное окно берлинцы потратили на новичков больше всех в Европе, после чего пост наставника команды покинул Юрген Клинсман.

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020

Германия - Бундеслига. 23-й тур
22 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 5
Кёльн
Кёльн
0:1 Кордоба – 4'   0:2 Кордоба – 22'   0:3 Кайнц – 37'   0:4 Кайнц – 62'   0:5 Ут – 69'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020