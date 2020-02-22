«Герта», в которую сватают Тедеско, проиграла «Кёльну» на своём поле со счётом 0:5

В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Герта» принимала «Кёльн». Матч прошёл на арене «Олимпиаштадион» в Берлине, итоговый счёт — 0:5.



Гости вышли вперёд уже на 4-й минуте благодаря точному удару нападающего Джона Кордобы. На 22-й минуте колумбиец оформил дубль. Ещё до свистка на перерыв «Кёльн» довёл счёт до разгромного — на 37-й минуте отличился полузащитник Флориан Кайнц. На 62-й минуте он забил вновь, а спустя 7 минут положение хозяев усугубил форвард Марк Ут.



Ранее сообщалось, что «Герта» заинтересована в услугах главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. В зимнее трансферное окно берлинцы потратили на новичков больше всех в Европе, после чего пост наставника команды покинул Юрген Клинсман.



Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020

