Цорн — о победе «Спартака»: последний тест пройден. С нетерпением жду официальных матчей

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн отреагировал на победу команды в товарищеском матче с «Пахтакором», который прошёл сегодня, 22 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 4:0.



«Последний тест пройден. С нетерпением жду официальных матчей», — написал Цорн в «Инстаграме».



«Спартак» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков. В тройку лидеров турнира также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).



В первом матче после возобновления чемпионата России «Спартаку» предстоит сыграть с «Динамо». Московское дерби пройдёт 29 февраля на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 16:30 мск.

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