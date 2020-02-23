Юнес, которым интересовался «Краснодар», объяснил решение остаться в «Наполи»
Нападающий «Наполи» Амин Юнес в своём «твиттере» объяснил решение остаться в команде, несмотря на интерес со стороны других клубов.
«Да, переговоры с другими клубами имели место. Мной интересовались как в Италии, так и зарубежом, но я не хотел перехода ради перехода и не хотел покидать команду любой ценой. Конечно, у клубов были другие ожидания, но я никак не могу на них повлиять.
По этой причине я останусь в «Наполи», продолжу верить в себя и буду делать на тренировках всё, чтобы вернуться в состав. Спасибо всем болельщикам «Наполи», которые каждый раз показывают мне, насколько это особенный город и насколько особенные люди здесь!» — написал Юнес.
Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего немецкого футболиста был заинтересован «Краснодар».
«Краснодар» интересуется форвардом «Наполи» Юнесом
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