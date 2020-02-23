Роджерс: Де Брёйне сыграл рукой, это очевидный пенальти. Думал, VAR ввели для этого

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс высказался о судействе в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1).
В середине второго тайма в ворота «лис» был назначен пенальти за игру рукой полузащитника Дениса Праета. Однако Роджерс остался недоволен тем, что в схожей ситуации ранее судьи не наградили его команду одиннадцатиметровым ударом, несмотря на попадание футбольного снаряда в руку хавбека «горожан» Кевина Де Брёйне.
«Был ли пенальти? Да, таковы правила. Прает заблокировал удар, это пенальти, и мы это принимаем. Но мы надеемся, что в аналогичных ситуациях у чужих ворот будут назначаться пенальти в нашу пользу. Мы разочарованы, что не получили его. Он был очевидным. Мне казалось, что VAR ввели как раз для этого. Мяч летел в створ, в самый угол, и Де Брёйне остановил его. Он поднял руку вверх. Если вы посмотрите на остальных игроков в стенке, их руки были опущены. Это игра рукой», — цитирует Роджерса BBC.
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