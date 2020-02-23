Сарри: чемпионство — цель «Ювентуса», Лига чемпионов — мечта

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру своей команды в матче со СПАЛ в 25-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась победой «Юве» со счётом 2:1, забитыми мячами в составе туринцев отметились Криштиану Роналду и Аарон Рэмси.

«У нас было множество моментов, но до самого конца игры было неясно, кто победит. Команда играет лучше и лучше с каждым матчем, но проблемы по-прежнему есть. Соперник сегодня реализовал пенальти — их часто ставят в наши ворота, что удивительно, потому что мы предпочитаем обороняться за пределами штрафной.

Что касается задач на сезон, то чемпионский титул — это наша цель, а Лига чемпионов — мечта. Иногда бывает так, что лучше рискнуть, погнаться за мечтой и не достичь целей", цитирует Сарри Football Italia.