Рамос: меня разозлил арбитр матча с «Леванте»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос остался недоволен работой главного судьи выездного матча 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1) Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом.
«Не люблю говорить о рефери, поскольку они могут допускать ошибки, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота назначили 11-метровый за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали.
Меня разозлил Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить», — приводит слова Рамоса Marca.
В матче с «Леванте» защитник «сливочных» получил жёлтую карточку на 10-й минуте.
- 23 февраля 2020
-
10:08
-
09:57
-
09:43
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
05:08
-
04:24
-
03:05
-
01:11
-
01:06
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:21
-
00:12
- 22 февраля 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:29
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:07
-
21:54
-
21:39
-
21:38
-
21:23