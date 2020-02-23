Рамос: меня разозлил арбитр матча с «Леванте»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос остался недоволен работой главного судьи выездного матча 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1) Алехандро Хосе Эрнандесом Эрнандесом.

«Не люблю говорить о рефери, поскольку они могут допускать ошибки, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота назначили 11-метровый за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали.

Меня разозлил Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить», — приводит слова Рамоса Marca.

В матче с «Леванте» защитник «сливочных» получил жёлтую карточку на 10-й минуте.