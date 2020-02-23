Зидан — после 0:1 с «Леванте»: меня ничто не беспокоит. Это футбол, такие вещи случаются

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после выездного матча 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). В предыдущем туре «сливочные» на своём поле не сумели обыграть «Сельту» (2:2).

«Меня ничто не беспокоит, поскольку это футбол и такие вещи случаются. У нас были очень хорошие моменты в этом сезоне, и мы не можем сложить оружие или опустить голову из-за двух результатов.

Получив такой опыт, нужно двигаться вперёд с силой, желанием и энергией. Это неудачный отрезок, но надо думать о следующей неделе, когда на кону будет всё.

Мы расстроены, потому что провели много атак, но не сумели забить. Хорошо начали эту выездную встречу, создали несколько моментов, однако у нас были проблемы с голами, а это самая важная вещь в футболе. Во второй половине соперник пошёл вперёд и забил.

Это раздражает, поскольку мы потеряли пять очков в двух матчах. На следующей неделе на кону будет всё. Нам нужно постараться вернуться на путь побед», — приводит слова французского специалиста Marca.

26 февраля «Реал» проведёт первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.