Зидан — после 0:1 с «Леванте»: меня ничто не беспокоит. Это футбол, такие вещи случаются

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал комментарий после выездного матча 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). В предыдущем туре «сливочные» на своём поле не сумели обыграть «Сельту» (2:2).
«Меня ничто не беспокоит, поскольку это футбол и такие вещи случаются. У нас были очень хорошие моменты в этом сезоне, и мы не можем сложить оружие или опустить голову из-за двух результатов.
Получив такой опыт, нужно двигаться вперёд с силой, желанием и энергией. Это неудачный отрезок, но надо думать о следующей неделе, когда на кону будет всё.
Мы расстроены, потому что провели много атак, но не сумели забить. Хорошо начали эту выездную встречу, создали несколько моментов, однако у нас были проблемы с голами, а это самая важная вещь в футболе. Во второй половине соперник пошёл вперёд и забил.
Это раздражает, поскольку мы потеряли пять очков в двух матчах. На следующей неделе на кону будет всё. Нам нужно постараться вернуться на путь побед», — приводит слова французского специалиста Marca.
26 февраля «Реал» проведёт первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — в 23:00 мск.
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