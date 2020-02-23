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Гвардиола — после матча с «Лестером»: вы всё ещё сомневаетесь в «Манчестер Сити»?

Гвардиола — после матча с «Лестером»: вы всё ещё сомневаетесь в «Манчестер Сити»?
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:0) обратился к журналистам и высказался об игре «горожан».

«Вы снова спросите о моих игроках? Вы всё ещё сомневаетесь в нас? Игроки „Манчестер Сити“ самостоятельно завоевали все свои титулы, выкладывались в каждом матче без остатка, они только так смогли достичь результата. В этом нет никаких сомнений.

Очень рад, что возглавляю эту команду. Мы провели отличный матч перед Лигой чемпионов, рад, что победили. Мы решительно настроены на предстоящие матчи», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

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