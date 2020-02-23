Гвардиола — после матча с «Лестером»: вы всё ещё сомневаетесь в «Манчестер Сити»?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:0) обратился к журналистам и высказался об игре «горожан».
«Вы снова спросите о моих игроках? Вы всё ещё сомневаетесь в нас? Игроки „Манчестер Сити“ самостоятельно завоевали все свои титулы, выкладывались в каждом матче без остатка, они только так смогли достичь результата. В этом нет никаких сомнений.
Очень рад, что возглавляю эту команду. Мы провели отличный матч перед Лигой чемпионов, рад, что победили. Мы решительно настроены на предстоящие матчи», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.
Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.
- 23 февраля 2020
-
11:37
-
11:30
-
10:57
-
10:55
-
10:24
-
10:24
-
10:08
-
09:57
-
09:43
-
09:37
-
09:21
-
09:20
-
05:08
-
04:24
-
03:05
-
01:11
-
01:06
-
01:03
-
00:51
-
00:43
-
00:21
-
00:12
- 22 февраля 2020
-
23:54
-
23:48
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
22:55
-
22:53
-
22:46
-
22:37
-
22:29
-
22:22
-
22:21
-
22:19