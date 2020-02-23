«Лацио» заинтересован в услугах Лалланы
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, римский клуб готов побороться за английского хавбека с «Лестер Сити». Ранее сообщалось, что Лаллана намерен покинуть «Ливерпуль» в конце сезона в связи с недостаточным количеством игровой практики. Приоритетным критерием при выборе команды для полузащитника станет предполагаемый объём игрового времени.
Лаллана перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона» за € 31 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл в английской Премьер-лиге 13 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. На данный момент «Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы АПЛ.
Роджерс прокомментировал интерес «Лестера» к Лаллане
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