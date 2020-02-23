«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 23 февраля, состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Встреча 27-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Мартином Аткинсоном. Помогать ему будут ассистенты Ли Беттс и Питер Джеймс. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



Команды встречались в 18-м туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. «Уотфорд» на домашнем стадионе обыграл «красных дьяволов» со счётом 2:0.



«Манчестер Юнайтед» набрал 38 очков в 26 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (24) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль».