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Дриусси: был готов принять предложение «Интер Майами»

Дриусси: был готов принять предложение «Интер Майами»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал, почему не перешёл в «Интер Майами», создателем и совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.

«Интерес со стороны „Интер Майами“ был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Полностью сконцентрирован на работе в «Зените» и всеми мыслями по-прежнему здесь. И даже моя семья, как вы знаете. Но в то же время до меня доходят слухи, что «Интер Майами» всё равно заинтересован во мне и может вернуться к этому вопросу. Если это произойдет и предложение окажется хорошим для меня и для «Зенита», снова сядем и будем это обсуждать.

Признаюсь честно, немного грустно, что с первого раза переговоры ни к чему не привели. Было ощущение, что для семьи так будет правильнее. Нам всем очень нравится город, клуб, потрясающие болельщики, всё, что ежедневно окружает нас в Петербурге. В то же время мы здесь уже три года, и, возможно, настало время что-то изменить в нашей жизни. Причем момент для этого, на мой взгляд, был правильным. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, был готов принять предложение «Интер Майами», — приводит слова Дриусси сайт телеканала «Матч ТВ».

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