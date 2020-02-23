На Кубке легенд фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений

Болельщики, посетившие финальный матч Кубка легенд в Москве, болели против сборной России после спорных судейских решений.

Матч завершился большим скандалом. Матч закончился по сирене, которую в итоге выключили, со счётом 6:5 в пользу звёзд. Сборная России продолжила играть и забила гол, после чего судья показал на центр поля. Сборная звёзд стала оспаривать это решение арбитра, и после долгих споров ей была присуждена победа.



Счёт открыл Хавьер Савиола. Затем преимущество звёзд увеличил Вильям Галлас. Сократил разрыв в счёте Дмитрий Аленичев. Впрочем, вскоре Кристиан Дзаккардо вновь довёл отрыв гостей до двух мячей. После этого второй гол россиян забил Константин Головской. Четвёртый гол у звёзд забил Ивица Олич, на что Денис Колодин ответил дублем. На перерыв команды ушли при счёте 4:4.



Во втором тайме Андрей Воронин вывел гостей вперёд, но Колодин вновь сравнял счёт, оформив хет-трик. Победный гол забил Олич.