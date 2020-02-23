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На Кубке легенд фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений

На Кубке легенд фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений
Футбол / Прочие турниры 0

Болельщики, посетившие финальный матч Кубка легенд в Москве, болели против сборной России после спорных судейских решений.

Матч завершился большим скандалом. Матч закончился по сирене, которую в итоге выключили, со счётом 6:5 в пользу звёзд. Сборная России продолжила играть и забила гол, после чего судья показал на центр поля. Сборная звёзд стала оспаривать это решение арбитра, и после долгих споров ей была присуждена победа.

Счёт открыл Хавьер Савиола. Затем преимущество звёзд увеличил Вильям Галлас. Сократил разрыв в счёте Дмитрий Аленичев. Впрочем, вскоре Кристиан Дзаккардо вновь довёл отрыв гостей до двух мячей. После этого второй гол россиян забил Константин Головской. Четвёртый гол у звёзд забил Ивица Олич, на что Денис Колодин ответил дублем. На перерыв команды ушли при счёте 4:4.

Во втором тайме Андрей Воронин вывел гостей вперёд, но Колодин вновь сравнял счёт, оформив хет-трик. Победный гол забил Олич.

Сборная звёзд ушла с поля в финале Кубка Легенд с Россией в знак протеста против судейства

Источник: «Чемпионат»

Автор: Иван Соколов

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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