Тихонов: игроки команды звёзд наплакали победу. Бардак начался из-за Бенаюна

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о скандале, который произошёл в финальном матче Кубка легенд между сборной России и командой звёзд (5:6).



«В первом моменте немного толкнули Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещё много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь её оскорблять? Повторюсь, после этого всё пошло-поехало, наплакали себе. Теперь после каждого спорного момента они будут уходить с поля? Очень некрасиво, вы мужчины, играйте до конца. Играйте так же жёстко. А то устроили, любят нас или не любят. Настроили болельщиков против нас.



Что касается концовки матча, то финальную точку всегда ставит арбитр матча. Такие матчи были и сегодня, и вчера. Звучит сирена, и судья добавляет ещё секунд десять. Последние минуты мы видели, что и Матерацци отталкивал, и мячик они держали, поэтому она решила добавить время.



Они даже и пенальти уже бить не хотели. Продолжили играть в это: любят нас или не любят, ходят туда-сюда. И уже просто решили отдать им победу, чтобы не было вообще бардака.



А по поводу того, что они ушли: ну ушли и ушли. Идёт прямой эфир, зачем уходить, а потом ходить туда-сюда их уговаривать. Вы лучше девушке-судье ничего плохого не говорите. Вы её оскорбляете, а потом Бенаюн стоит весь такой хороший. Бардак из-за него начался», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

На Кубке легенд фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений