Инс — о возможном трансфере ван Дейка: сложно отказать «Барселоне» или «Реалу»

Бывший футболист «Ливерпуля» Пол Инс выразил мнение, что голландский защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк может покинуть клуб.

«Мы уже видели, что было с Коутиньо. Пришла „Барселона“, и он покинул „Ливерпуль“. Дело в том, как „Ливерпулю“ удержать своих лучших игроков. Что, если кто-то захочет купить ван Дейка? Когда в твою дверь стучится „Барселона“ или „Реал“, им сложно отказать. Когда ты делаешь что-то хорошо в „Ливерпуле“, то это неизбежно заинтересует такие топ-клубы, как „Барселона“ или „Реал“, — приводит слова Инса Liverpool Echo.

Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голландец провёл 26 матчей в чемпионате Англии и забил четыре гола.