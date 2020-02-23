Инс — о возможном трансфере ван Дейка: сложно отказать «Барселоне» или «Реалу»
Бывший футболист «Ливерпуля» Пол Инс выразил мнение, что голландский защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк может покинуть клуб.
«Мы уже видели, что было с Коутиньо. Пришла „Барселона“, и он покинул „Ливерпуль“. Дело в том, как „Ливерпулю“ удержать своих лучших игроков. Что, если кто-то захочет купить ван Дейка? Когда в твою дверь стучится „Барселона“ или „Реал“, им сложно отказать. Когда ты делаешь что-то хорошо в „Ливерпуле“, то это неизбежно заинтересует такие топ-клубы, как „Барселона“ или „Реал“, — приводит слова Инса Liverpool Echo.
Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в январе 2018 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 84,65 млн. В нынешнем сезоне 28-летний голландец провёл 26 матчей в чемпионате Англии и забил четыре гола.
«Ливерпуль» предложит ван Дейку новый контракт на более чем € 60 млн
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