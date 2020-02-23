Воронин — о Кубке Легенд: судью жалко, Матерацци такой здоровый, орёт ей на итальянском

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин поделился мнением о судейском скандале в финале Кубка Легенд. На турнире Воронин выступал за сборную звёзд. В финале звёзды победили сборную России со счётом 6:5. При этом российская команда забила гол, но уже после финальной сирены.

«Двояко, конечно. Всё это неприятно — как для игроков, так и для болельщиков. Сначала мы ушли, потом вернулись, но опять были выяснения — всё это смазало финал. Мы не хотели выходить на игру. Потом к нам пришли и сказали, что последняя красная карточка отменяется. Из-за чего были красные карточки? Никто не понял. Первую красную дали за оскорбления, так судья сказала. Я знаю Бенаюна достаточно давно: он еврей, верующий, своими детьми клялся, что плохого слова ей не сказал. В раздевалке он повторил то же самое. Она посчитала, что он оскорбил её, и дала красную карточку, причём добавила, что через три минуты он сможет выйти. Когда Бенаюн появился на поле, она сказала, что играть он не может. Это был первый конфликт. Потом был чистый фол на Самедове, тут вопросов нет. Матерацци — агрессивный парень, начал что-то кричать, подошёл Риисе и сказал тоже, судья далеко стояла, потом побежала давать красную. Вышли только из-за болельщиков, люди тут не виноваты, они пришли поболеть. Уже не то настроение было у всех, даже у игроков сборной России.

Как можно было по-другому уладить, если дали такую красную карточку? Мы посчитали, что было неправильно принятое решение, про штрафной никто ничего не говорил. Некоторые игроки сборной звёзд играли грязно, это все видели, тот же Матерацци жёстко играл против Титова и Самедова. Мы только три минуты отбегали вчетвером, поверьте, это очень тяжело. Только игрок вернулся на поле, мы получаем ещё одну красную. Судью жалко, попала под замес: стоит Матерацци такой здоровый и орёт на итальянском. Её спрашиваешь: «Кто отвечает за судейство?». Она отвечает: «Ну, кто-то отвечает». Мы уже начали радоваться, на табло стоят нули, уже мяч выбили. Сборная России начала атаку и забила гол. Она говорит: «Я не свистнула». Так можно было ещё пять минут играть. Хотя во всех играх до этого, когда на табло время заканчивалось, сразу звучала сирена. А тут мы выигрываем на один гол, матч заканчивается, а свистка никакого нет.

Она подходила к Николаеву? Я тоже подходил к нему, спрашиваю: «Тут кто-то отвечает за судейство?». Он сказал: «Что вы ко мне-то подошли?». Я говорю: «Я не знаю, судья подошла к вам, и я тоже подошёл». И так мы переиграли четыре минуты. Когда мы пропустили пятый гол, четыре минуты прибавили к основному времени. Мы начали спрашивать: «Почему?». Нам отвечают: «Пауза была». Неприятно всё это. Было предложение пробить пенальти. Ребята сказали: «А зачем? На табло 6:5. Мы пенальти бить не будем, пусть тогда сборная России выигрывает». Были моменты грязные, мы уже не в том возрасте, можно и травму получить», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.