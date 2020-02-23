Рамоса могут дисквалифицировать на матч «Реала» с «Барселоной»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на матч 26-го тура Примеры с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, руководство Примеры рассмотрит высказывания Рамоса после матча 25-го тура с «Леванте» (0:1).

После окончания матча Рамос подверг жёсткой критике арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.

«Не люблю говорить о рефери, поскольку они могут допускать ошибки, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота назначили 11-метровый за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали.

Меня разозлил Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить», — сказал Рамос.

Матч «Реал Мадрид» — «Барселона» состоится 1 марта. Начало — в 23:00 мск.