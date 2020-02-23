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«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А

«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» разгромила «Лечче» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли. Ему ассистировали судьи на линиях Сержио Рангетти и Марко Бресмес.

Счёт был открыт в начале встречи. На 13-й минуте автором забитого мяча стал Дженгиз Ундер, которому ассистировал Генрих Мхитарян. На 37-й минуте преимущество римского клуба увеличил Мхитарян с передачи Эдина Джеко. В середине второго тайма счёт до крупного довёл Джеко. На 80-й минуте окончательный счёт установил Александар Коларов, которому отдал пас Карлес Сайоль.

«Рома», набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» (25) — на 16-м месте.

Италия - Серия А. 25-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Ундер – 13'   2:0 Мхитарян – 37'   3:0 Джеко – 69'   4:0 Коларов – 80'
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