«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А
В матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» разгромила «Лечче» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли. Ему ассистировали судьи на линиях Сержио Рангетти и Марко Бресмес.
Счёт был открыт в начале встречи. На 13-й минуте автором забитого мяча стал Дженгиз Ундер, которому ассистировал Генрих Мхитарян. На 37-й минуте преимущество римского клуба увеличил Мхитарян с передачи Эдина Джеко. В середине второго тайма счёт до крупного довёл Джеко. На 80-й минуте окончательный счёт установил Александар Коларов, которому отдал пас Карлес Сайоль.
«Рома», набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» (25) — на 16-м месте.
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