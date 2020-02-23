«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» разгромила «Лечче» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли. Ему ассистировали судьи на линиях Сержио Рангетти и Марко Бресмес.

Счёт был открыт в начале встречи. На 13-й минуте автором забитого мяча стал Дженгиз Ундер, которому ассистировал Генрих Мхитарян. На 37-й минуте преимущество римского клуба увеличил Мхитарян с передачи Эдина Джеко. В середине второго тайма счёт до крупного довёл Джеко. На 80-й минуте окончательный счёт установил Александар Коларов, которому отдал пас Карлес Сайоль.

«Рома», набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лечче» (25) — на 16-м месте.