Джеко вышел на 6-е место среди бомбардиров в истории «Ромы»

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Рома» в Риме на стадионе «Олимпико» разгромила «Лечче» со счётом 4:0.

На 69-й минуте матча 33-летний боснийский нападающий римлян Эдин Джеко довёл счёт до крупного – 3:0, забив свой 102-й мяч в карьере за «Рому». Он стал 6-м бомбардиром в истории «волков», сравнявшись по этому показателю с Винченцо Монтеллой, которому для этого потребовалось 258 игр, а Джеко – 211. Об этом сообщает Opta в «твиттере».

Больше Джеко забивали Педро Манфредини (104 гола), Родолфо Волк (106), Амадео Амадеи (111), Роберто Пруццо (138) и Франческо Тотти (307).

Эдин Джеко выступал за такие команды как «Железничар Сараево», «Теплице», «Вольфсбург» и «Манчестер Сити». Всего за карьеру он провёл 587 матчей, в которых отметился 275 забитыми мячами и 119 результативными передачами.

«Рома», набрав 42 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.