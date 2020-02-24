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Яровинский: Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой. Было тяжело говорить ему «пока»

Яровинский: Даббур уже сидел в офисе ЦСКА с ручкой. Было тяжело говорить ему «пока»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА, рассказал о несостоявшемся переходе в стан «армейцев» нападающего Мунаса Даббура.

«Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать. Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему «пока». Он был в шоке», — сказал Яровинский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Даббур начинал карьеру на родине, в Израиле, а в 2014 году перебрался в Европу. В дальнейшем Мунас защищал цвета «Грассхоппера», «Ред Булл Зальцбург» и «Севильи». В настоящее время 27-летний форвард выступает за «Хоффенхайм».

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Вторая часть интервью с Олегом Яровинским. Как аферисты покупали Вагнера у ЦСКА, а Березуцкий подставил селекционеров.
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